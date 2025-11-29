به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده تالار عروسی برای گرانفروشی در ارائه سرویس غذا و هزینه‌های تالار به میزان ۲۲۹ میلیون ریال و عدم صدور فاکتور فروش در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۲۹ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۲۰ میلیون ریال از بابت عدم صدور فاکتور فروش به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میاندوآب گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از تالار عروسی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.