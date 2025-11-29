ورزشکاران ملی پوش خراسان رضوی در المپیک ناشنوایان توکیو، در بازگشت به مشهد، مورد استقبال مسئولان استانی و جمعی از شهروندان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم استقبال از این ورزشکاران، روز شنبه در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، فاطمه حامد ابریشم تاب، مدیر کل امور بانوان استانداری و مسئولان اداره کل بهزیستی، آموزش و پرورش استثنائی و جمعی از اعضای هیات‌های ورزشی از جمله افراد حاضر در این مراسم بودند.

علی شیخ، علی علیزاده، علی سلحشور، مصطفی سفیدی، مهناز حسن زاده، سمیرا ابوالحسنی و مبینا عامل نژاد، ورزشکاران خراسان رضوی بودند که همراه با تیم‌های ملی ایران به مسابقات المپیک ناشنوایان اعزام شدند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان با حضور سه هزار و ۸۱ ورزشکار شامل دو هزار و ۱۴ ورزشکار مرد و هزار و ۶۷ ورزشکار زن از ۸۱ کشور از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد و تا پنجم آذر ادامه داشت.

کاروان ورزش ایران با ترکیبی ۱۶۰ نفر در ۱۲ رشته، با نام «عاشقان ایران» در این دوره بازی‌ها شرکت داشت و ۳۷ مدال کسب کرد.