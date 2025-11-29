اختصاص دو بالگرد برای حفاظت از جنگلهای مازندران
با دستور معاون رئیسجمهور، پایگاه اطفای حریق و دو فروند بالگرد ویژه برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی به استان تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران در بازدید از منطقه الیت به همراه نمایندگان مجلس، از حمایت دولت و مردم در مهار آتشسوزی اخیر قدردانی کرد و گفت: با دستور معاون رئیسجمهور، پایگاه اطفای حریق و دو فروند بالگرد ویژه برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی به استان تخصیص یافته است.
مهدی یونسی افزود: مردم بومی و هیئت دولت در این بحران سنگ تمام گذاشتند و تمامی امکانات مورد نیاز به سرعت در اختیار استان قرار گرفت. وی همچنین از حضور نمایندگان مجلس، برای بررسی میدانی چالشها و نیازهای منطقه تقدیر کرد.
او ادامه داد: در دیدار اخیر با معاون رئیسجمهور، آقای عارف دستور تخصیص یک پایگاه اطفای حریق و دو فروند بالگرد برای منطقه هیرکانی صادر شد که خبر خوشی برای مردم و گامی مهم در تقویت زیرساختهای مقابله با بحرانهای طبیعی است.
یونسی با اشاره به نقش بیبدیل مردم در کنترل سریع آتشسوزی، گفت: وفاق و همکاری اهالی منطقه موجب شد عملیات مهار در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
استاندار مازندران تأکید کرد بررسیهای کارشناسی درباره دلایل وقوع آتشسوزی توسط نهادهای اطلاعاتی در حال انجام است و نتایج دقیق آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید.