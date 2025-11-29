به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده فرش فروشی برای تقلب در فروش فرش دست بافت به میزان یک میلیارد ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان خوی گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد فرش فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.