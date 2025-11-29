پخش زنده
امروز: -
طرح «گشت رضویون بسیج» با مشارکت بسیجیان و پاسداران عضو سپاه انقلاب اسلامی نشاهینشهر و میمه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛فرمانده سپاه شاهین شهرو میمه گفت: بهمنظور ارتقای امنیت اجتماعی در محلهها و پارکها، در این طرح، چهل گروه چهار نفره از نیروهای بسیجی در طول سال بهصورت مستمر، مامور حفظ و تقویت امنیت در مناطق مختلف شهری هستند.
سرهنگ مهدی ابراهیمی، هدف از اجرای این طرح را ایجاد آرامش برای شهروندان، افزایش حضور میدانی نیروهای بسیجی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.