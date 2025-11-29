پخش زنده
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری استان فارس، با شعار «سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری»، در دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مهدی اسکروچی، مدیر اجرایی برنامههای هفته پژوهش و فناوری استان فارس گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی و ارائهی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و فناوران، ارائه نتیجه تلاشهای پژوهشی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و برخی از صنعتگران خصوصی استان در قالب ۸۰ غرفه برپا شده است.
وی افزود: در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری فارس، ۱۰ نشست و ۳ کارگاه تخصصی نیز برگزار خواهد شد تا به ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و دانشجویان کمک کند.
اسکروچی ادامه داد: کارگاه اصول ارتباط مؤثر و رفتار حرفهای، کارگاه مدیریت استرس و فرسودگی شغلی، نشست معرفی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان، نشست یافتههای پژوهشی میراث فرهنگی، نشست پژوهش؛ موتور محرک تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، نشست فرصتهای شغلی شرکتهای دانشبنیان و فناور، نشست تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی، نشست مدار کوتاه: ارتباط با صنعت، کارگاه آشنایی با مکانیزم ناهنجاریهای اسکلتی و روشهای اصلاح آن، نشست تهدیدات هوش مصنوعی و نشست ایرانشهر: ایران و انیران؛ جغرافیای فرهنگی ایران زمین ازجمله کارگاهها و نشستهای جنبی این نمایشگاه است.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری استان فارس بهمدت سه روز تا ۱۰ آذرماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ برپاست.