به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و ملوان تهران در چارچوب هفته از بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ امروز، در سالن ملت اصفهان برگزار شد.

سپاهانی‌ها با هدایت فریبا صادقی این مسابقه را با ترکیب نگین شیرتری، محدثه مشتاقی، زهرا کریمی، پریسا رحمتی، فرزانه زارعی، مینا بختیار و فاطمه خلیلی آغاز کردند.

دیانا رشیدی، غزاله نجاتی، ریحانه فاضلی، هانیه محتشمی پور، مهگل تخت‌چین، اسرا افتخاری و هورا محمودی هم بازیکنان ملوان در ابتدای این مسابقه بودند.

زردپوشان سپاهانی با شروعی مقتدرانه در لیگ، موفق شدند در سه سِت پی در پی با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶ ملوان را شکست دهند.

تیم والیبال بانوان سپاهان در هفته دوم لیگ برتر شنبه پانزدهم آذر مهمان تیم شاهین بندر عامری است.