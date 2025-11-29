پخش زنده
امروز: -
مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان میاندوآب با مشارکت دستگاههای امدادی و خدماتی با سرعت عمل بالا و هماهنگی مناسب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رسول ملکی معاون عمرانی فرماندار شهرستان میاندوآب ضمن قدردانی از نیروهای شرکتکننده، عملکرد آنان را رضایتبخش توصیف کرد و گفت تیمهای خدماترسان در کوتاهترین زمان در محل حاضر شده و سناریوهای تعریفشده را بهطور دقیق اجرا کردند.
محسن دلیر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب نیز با تشریح اهمیت برگزاری اینگونه مانورها در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی، از زحمات تمامی عوامل اجرایی، هلال احمر، آتش نشانی و نیروی انتظامی و اورژانس تقدیر و تشکر به عمل آورد.
این مانور با هدف تقویت آمادگی دستگاههای امدادی و افزایش آگاهی عمومی درباره اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله برگزار شد و اجرای این مانور مطابق استانداردهای لازم و با کیفیت مطلوب صورت گرفت.