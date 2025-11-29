بازگشت پساب به چرخه مصرف، راهی برای مهار کم‌آبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی با تأکید بر جدی بودن موضوع آب گفت: سال آینده در بخش کشاورزی و آب شرب با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد و لازم است مدیریت منابع از هم‌اکنون آغاز شود تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

وی با اشاره به مصرف آب در بخش صنعت افزود: در حال حاضر آب به‌صورت کم بها در اختیار صنایع قرار می‌گیرد و همین امر موجب شده تا تمایلی به استفاده و تصفیه پساب نداشته باشند.

استاندار تأکید کرد: پساب باید به چرخه مصرف بازگردد و برای بهره‌برداری از آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

به گفته وی، پساب می‌تواند در صنایع و همچنین برای آبیاری درختان غیرمثمر مورد استفاده قرار گیرد و مدیران باید تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت و بهره‌برداری صحیح از پساب داشته باشند.

استاندار خطاب به شرکت آبفا تأکید کرد: پساب باید در سال جاری ساماندهی شود و جهاد کشاورزی نیز برای مدیریت پساب در بخش پایین‌دست برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از پساب افزود: مدیریت منابع آب در شرایط کنونی، مدیریت بحران و تلاش جدی را می‌طلبد.

استاندار بر ضرورت اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های کشاورزی هم تأکید کرد و گفت: پروانه بهره‌برداری باید از افرادی که اهلیت لازم ندارند و احتمالاً آب را خرید و فروش می‌کنند، گرفته شود و به متقاضیانی که شایستگی و صلاحیت دارند واگذار شود. نوذری افزود: مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی نیازمند نظارت دقیق و ساماندهی پروانه‌هاست تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شده و بهره‌برداری اصولی و عادلانه از منابع آبی صورت گیرد.

در همین جلسه، حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم اعلام کرد که برای زراعت پنبه با استفاده از پساب برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها و شرایط کم‌آبی گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی استان به‌صورت دیم کشت شده است. حریری‌مقدم افزود: با توجه به کاهش بارندگی‌ها، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده محصول گندم با بحران جدی مواجه شود و لازم است برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت این شرایط از هم‌اکنون آغاز شود.