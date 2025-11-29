بازگشت پساب به چرخه مصرف، راهی برای مهار کمآبی
استاندار قزوین گفت: برای کاهش بحران آب باید استفاده از پساب در صنایع و بخشهای غیرمثمر در دستور کار مدیران قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی با تأکید بر جدی بودن موضوع آب گفت: سال آینده در بخش کشاورزی و آب شرب با چالشهایی مواجه خواهیم شد و لازم است مدیریت منابع از هماکنون آغاز شود تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
وی با اشاره به مصرف آب در بخش صنعت افزود: در حال حاضر آب بهصورت کم بها در اختیار صنایع قرار میگیرد و همین امر موجب شده تا تمایلی به استفاده و تصفیه پساب نداشته باشند.
استاندار تأکید کرد: پساب باید به چرخه مصرف بازگردد و برای بهرهبرداری از آن برنامهریزی جدی صورت گیرد.
به گفته وی، پساب میتواند در صنایع و همچنین برای آبیاری درختان غیرمثمر مورد استفاده قرار گیرد و مدیران باید تمرکز ویژهای بر مدیریت و بهرهبرداری صحیح از پساب داشته باشند.
استاندار خطاب به شرکت آبفا تأکید کرد: پساب باید در سال جاری ساماندهی شود و جهاد کشاورزی نیز برای مدیریت پساب در بخش پاییندست برنامهریزی دقیق داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از پساب افزود: مدیریت منابع آب در شرایط کنونی، مدیریت بحران و تلاش جدی را میطلبد.
استاندار بر ضرورت اصلاح و تعدیل پروانه چاههای کشاورزی هم تأکید کرد و گفت: پروانه بهرهبرداری باید از افرادی که اهلیت لازم ندارند و احتمالاً آب را خرید و فروش میکنند، گرفته شود و به متقاضیانی که شایستگی و صلاحیت دارند واگذار شود.
نوذری افزود: مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی نیازمند نظارت دقیق و ساماندهی پروانههاست تا از سوءاستفادهها جلوگیری شده و بهرهبرداری اصولی و عادلانه از منابع آبی صورت گیرد.
در همین جلسه، حریریمقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم اعلام کرد که برای زراعت پنبه با استفاده از پساب برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی با اشاره به کاهش بارشها و شرایط کمآبی گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی استان بهصورت دیم کشت شده است.
حریریمقدم افزود: با توجه به کاهش بارندگیها، پیشبینی میشود در سال آینده محصول گندم با بحران جدی مواجه شود و لازم است برنامهریزیهای لازم برای مدیریت این شرایط از هماکنون آغاز شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هم اعلام کرد: به دلیل کاهش بارندگی، امسال برای نخستین بار آبرسانی سیار به ۱۷۷ روستا انجام میشود و تعداد تانکرهای آبرسانی نیز نسبت به گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین خواستار تأمین اعتبار لازم برای ادامه این روند شد.
مدیرکل هواشناسی استان هم گفت: وضعیت بارشی در فصل پاییز مطلوب نبوده و طی سال زراعی جاری تاکنون ۵۷.۳ میلیمتر کاهش بارش در استان ثبت شده است.
شیخالملوکی افزود: استان قزوین طی پنج سال گذشته در مجموع ۵۵۰ میلیمتر کاهش بارندگی نسبت به مقدار نرمال داشته و از نظر کاهش بارش در رده یازدهم کشور قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: پاییز امسال با متوسط بارش ۶۴ میلیمتر، کمترین میزان بارش در پنج دهه اخیر را به خود اختصاص داده و طی چهار سال اخیر نیز مجموعاً ۱۸۴.۳ میلیمتر کاهش بارندگی نسبت به نرمال در فصل پاییز ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: پیشبینیها نشان میدهد از نیمه آذر به بعد بارشها در محدوده نرمال یا نزدیک به نرمال خواهد بود. همچنین بارشهای کشور برای زمستان امسال و نیمه نخست بهار آینده در محدوده نرمال پیشبینی میشود.