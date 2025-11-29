به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور همتی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، دو طرح بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی در شهرستان چوار به بهره‌برداری رسید.

در آیین افتتاح این طرح ها، راه روستایی سلطان‌آباد به طول یک‌ونیم کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت شد؛ طرحی که از مطالبات اصلی اهالی منطقه بود و به گفته مسئولان، نقش مهمی در بهبود دسترسی و سهولت رفت‌وآمد روستاییان دارد.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اصلاح محور‌های مواصلاتی؛ یکی از دغدغه‌های جدی مردم است، گفت: مطالعات طراحی توسعه این مسیر به‌زودی آغاز می‌شود و پس از تکمیل، طرح برای اجرا به پیمانکار واگذار خواهد شد.

همچنین در مرحله دوم، روکش آسفالت راه روستایی محور بی‌بی‌روم ـ سرچمِه در بخش بولی به طول ۴ کیلومتر به بهره‌برداری رسید.

این مسیر نیز از مطالبات دیرینه اهالی بود که اکنون بخش قابل توجهی از آن تکمیل شده است.

حدود ۸ کیلومتر دیگر از این محور باقی‌مانده که برای اجرای آن توافق اولیه انجام شده است و با تأمین منابع مورد نیاز از مرکز و شهرستان، پیمانکار انتخاب و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

بهسازی و توسعه راه‌های روستایی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت در استان ایلام است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مخاطرات ترافیکی، موجب رونق اقتصادی، تسهیل خدمات‌رسانی و ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان می‌شود.