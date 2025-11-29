

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به جایگزینی ۱۶ کیلومتر نیوجرسی جای گاردریل در جاده‌های مازندران گفت: تاکنون عملیات جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در برخی از محور‌های استان از جمله محور‌های فریدونکنار - آمل، ساری-قائمشهر، ساری-لاریم و ساری - نکا و خشرودپی بابل به طول ۱۶کیلومتر اجرایی شد.

باقرصادقی افزود: عملیات جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در جاده‌های این استان ادامه دارد.





وی ارتقاء امنیت جاده‌ها را مهم‌ترین دلیل جایگزین کردن نیوجرسی دانست و ادامه داد: با توجه به تردد سالانه میلیون‌ها مسافر و گردشگر در جاده‌های مازندران و بالا بودن میزان تصادفات، یکی از راه‌های کاهش خسارات ناشی از تصادفات و افزایش امنیت جاده‌ها جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل است.

رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: عملیات خط کشی، نصب تابلو و علائم، آشکار سازی نقاط پر تصادف، جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و همچنین احداث روشنایی نقطه‌ای از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره بوده که با جدیت در دست اجراست.