به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سید مرتضی میری مدیرکل مدیریت بحران استان در حاشیه برگزاری رزمایش مقابله با بحران گفت به منظور ارتقا آمادگی ها، آموزش و افزایش توان امدادی بیست و هفتمین رزمایش سراسری مقابله با زلزله در مدارس مناطق ۱۵ گانه آموزش استان و پرورش استان برگزار شد.

سید مرتضی میری گفت آموزش مواجهه با بحران، حفظ سلامت وکمک رسانی به مصدومان و افزایش آمادگی و هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان از جمله اهداف برگزاری این رزمایش بود.



