کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی عصر امروز تشکیل جلسه داد و موارد زیر را درخصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز یکشنبه مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مصوبات کارگروه به این شرح است: مقرر شد فردا یکشنبه نهم آذرماه در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجب شیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

در شهرستان.‌های مراغه، مرند، ملکان، لیلان پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس دایر خواهد شد. فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند. مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهر‌های آلوده تداوم داشته باشد

اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز یکشنبه تداوم خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودرو‌های تک‌سرنشین استفاده نکنند.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.