صدور اخطار محیط زیستی برای ۹۳ واحد متخلف
بازرسان محیط زیست مازندران دو هفته گذشته برای ۹۳ واحد متخلف در موضوع پساب و پسماند اخطاریه صادر کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: با هدف تقویت نظارت بر فرایندهای توسعه با اولویت پساب و پسماند، ادارات ستادی و شهرستانی در بازه زمانی ۲۲ آبان تا ۵ آذرماه با اجرای برنامههای پایش محیط زیستی از واحدهای تولیدی و خدماتی، اقدام به شناسایی تخلفات احتمالی و برخورد قانونی کردند.
حسین حیدرپور با بیان اینکه ۵۳۴ مورد پایش محیط زیستی از واحدهای تولیدی و خدماتی در استان انجام شد، افزود: در نتیجه این نظارتها، برای ۹۳ واحد متخلف اخطاریه زیستمحیطی صادر و فعالیت ۲ واحد آلاینده بهصورت موقت، متوقف شد.
او ادامه داد: ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و خدماتی، بهصورت مستمر بر رعایت الزامات زیستمحیطی نظارت دارد و با هرگونه تخلف و آلودگی، قاطعانه برخورد میکند.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: اجرای دقیق ضوابط محیط زیستی از سوی واحدها، نهتنها تضمینکننده سلامت اکوسیستمها، بلکه زمینهساز توسعه پایدار در استان است.
حیدرپور از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش دهند.