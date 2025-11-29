سومین دوره المپیاد مسابقات جام پرچم روستاییان و عشایر در مرحله استانی، به میزبانی شهرستان تویسرکان برگزار شد.

برگزاری سومین دوره المپیاد مسابقات جام پرچم روستاییان و عشایر به میزبانی تویسرکان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ورزشکاران منتخب شهرستان‌های استان در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد، شرکت‌کنندگان در سه رشته مینی‌فوتبال، والیبال و هفت‌سنگ مهارتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این رقابت‌ها در رشته مینی‌فوتبال، تیم نهاوند اول، تیم کبودراهنگ دوم و تیم بهار مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در رشته والیبال تیم تویسرکان اول و تیم کبودراهنگ دوم شد.

در رشته هفت‌سنگ مهارتی هم تیم کبودراهنگ و تیم تویسرکان به ترتیب اول و دوشم شدند.

در پایان این مراسم، از تیم‌ها و نفرات برتر هر رشته تجلیل به عمل آمد.

نفرات و تیم‌های برگزیده این مرحله، به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.