سومین دوره المپیاد مسابقات جام پرچم روستاییان و عشایر در مرحله استانی، به میزبانی شهرستان تویسرکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این دوره از رقابتها که با حضور ورزشکاران منتخب شهرستانهای استان در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد، شرکتکنندگان در سه رشته مینیفوتبال، والیبال و هفتسنگ مهارتی به مصاف یکدیگر رفتند.
در پایان این رقابتها در رشته مینیفوتبال، تیم نهاوند اول، تیم کبودراهنگ دوم و تیم بهار مقام سوم را کسب کرد.
همچنین در رشته والیبال تیم تویسرکان اول و تیم کبودراهنگ دوم شد.
در رشته هفتسنگ مهارتی هم تیم کبودراهنگ و تیم تویسرکان به ترتیب اول و دوشم شدند.
در پایان این مراسم، از تیمها و نفرات برتر هر رشته تجلیل به عمل آمد.
نفرات و تیمهای برگزیده این مرحله، به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.