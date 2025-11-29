دبیر چهارمین کنفرانس بین‌المللی و نهمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربرد‌های هوش مصنوعی از برگزاری این کنفرانس‌ها در بهمن‌ماه امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز خبرداد و گفت: مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس‌ها ۳۰ دی ماه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عنایت الله علوی اظهار کرد: این رویداد بین‌المللی با هدف ایجاد بستر تعامل میان صنعت، دانشگاه و پژوهشگران، فرصتی برای تبادل دانش، ارائه دستاورد‌های نوین و شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی فراهم می‌آورد.

وی افزود: ویژگی برجسته این دوره، مشارکت گسترده صنایع مادر و راهبردی کشور از جمله نفت و گاز، فولاد، کشاورزی و نیشکر و مخابرات و ارتباطات است. حضور این صنایع کلیدی نشان‌دهنده اهمیت هوش مصنوعی در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و حرکت به سوی تحول دیجیتال و صنعت هوشمند است.

علوی بیان کرد: هوش مصنوعی امروزه نه تنها یک فناوری نوظهور، بلکه ابزاری راهبردی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد ارزش افزوده در تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی است. برگزاری این کنفرانس در دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان یکی از قطب‌های علمی جنوب کشور، فرصتی برای پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی صنایع ایجاد خواهد کرد.

دبیر چهارمین کنفرانس بین‌المللی و نهمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربرد‌های هوش مصنوعی اضافه کرد: این رویداد، گامی مهم در جهت توسعه علمی و صنعتی کشور بوده و با فراهم کردن بستر گفت‌و‌گو و همکاری، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده هوش مصنوعی و کاربرد‌های گسترده آن در صنایع مختلف ایفا کند.

علوی اظهار کرد: از جمله اهداف این کنفرانس می‌توان به ارتقای دانش و آگاهی عمومی در مورد هوش مصنوعی، ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی و همکاری‌های تجاری، انتقال تجربیات عملی و مطالعات موردی، تقویت نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید، تشویق به پذیرش هوش مصنوعی در صنایع مختلف، معرفی فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای جدید و ترویج مسئولیت‌پذیری و اخلاق در استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد.

وی گفت: سایت کنفرانس به نشانی https://۹ citaia.scu.ac.ir آماده دریافت مقالات پژوهشگران است.