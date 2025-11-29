به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ او پس از طی مراحل عالی دروس حوزوی نزد استادانی همچون آیت‌الله‌العظمی حائری یزدی، در زمره فقهای طراز اول حوزه قم قرار گرفت و سال‌ها به تربیت شاگردان، تدریس خارج فقه و اصول و تألیف آثار علمی پرداخت.

این مرجع بزرگ به ساده‌زیستی، تقوا، تواضع و پایبندی کامل به سنت‌های علمی و اخلاقی حوزه مشهور بود و اقامه نماز او در مدرسه فیضیه، از اجتماعات کم‌نظیر روحانیت و طلاب به شمار می‌رفت.

او پس از رحلت امام خمینی (ره)، به درخواست علما و مراجع وقت، رساله عملیه خود را منتشر کرد و به‌عنوان یکی از مراجع برجسته شناخته شد.

آیت‌الله محمدعلی اراکی در هشتم آذر ۱۳۷۳ بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت و پیکر مطهرش در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.