نخستین جلسه هیئت نظارت بر ضوابط نشر کودک و بزرگسال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،سید عباس صالحی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: ضرورت پرهیز از تنگ‌نظری‌ها در نظارت بر کارشناسی و بررسی کتاب‌ها را خواستار شد.

وی با تبریک به انتصاب اعضای جدید هیئت نظارت بر ضوابط نشر در دوره جدید، افزود: امیدواریم با حضور این هیئت مسائل و مشکلات حوزه نشر، مرتفع و به عنوان عضو ناظر بر فرآیند کارشناسی کتاب یاری‌گر این وزارتخانه در این زمینه باشند.