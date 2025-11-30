پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراجعه به مراکز درمانی تنها در صورت شدت علائم آنفلوانزا و بیماریهای مشابه ضروری است. متخصصان توصیه میکنند برای پیشگیری از گسترش این بیماریها، اقدامات سادهای مانند شستوشوی مکرر دستها، استفاده از محلولهای الکلی، رعایت فاصله اجتماعی، تهویه مناسب فضاهای بسته و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه رعایت شود.
استراحت در منزل و مصرف مایعات فراوان برای بیماران، به ویژه دانشآموزان، از مهمترین روشهای کنترل زنجیره انتقال است. درمان موارد خفیف و متوسط بیماریهای تنفسی معمولاً حمایتی است و شامل استراحت کافی، نوشیدن مایعات و استفاده از داروهای کاهش تب میشود تا بیماری بهطور طبیعی طی شود.
گروههای پرخطر مانند کودکان زیر دو سال، مادران باردار، سالمندان و افراد دارای بیماریهای ریوی، برونشیت، آسم یا نقص ایمنی باید از حضور در تجمعات خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور، حتماً از ماسک استفاده کنند. دانشآموزان دارای علائم بیماری نیز از رفتن به مدرسه خودداری کنند و مدارس، به ویژه مدارس ابتدایی و مهدکودکها، در فواصل بین کلاسها اقدام به تهویه مناسب هوا نمایند.