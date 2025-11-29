تصویب چند طرح مهم عمرانی در سفر نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی به قوچان
مجموعهای از طرح های مؤثر در حوزههای عمرانی، خدماتی، بهداشتی و راهسازی برای شهرستانهای قوچان و فارج به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،دکتر علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، در سفر به شهرستان قوچان گفت: این سفر با رویکرد «مسئلهمحور» و با حضور نمایندگان تامالاختیار چهار وزارتخانه کشور، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و بنیاد مسکن برگزار شد تا مشکلات به صورت دقیق و اجرایی بررسی و تصمیمگیری شود.
نیکزاد گفت: در حوزه شهرداریها و دهیاریها مصوبات مهمی از جمله تأمین ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کارخانه آسفالت، ارائه تسهیلات کمبهره و بلاعوض و حمایت از طرحهای شهری به تصویب رسید.
وی افزود: در حوزه بنیاد مسکن، پرداخت تسهیلات بدون محدودیت برای ساختوساز روستایی، کمک ۲۰۰ میلیون تومانی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای دهکهای یک تا سه مصوب شد.
نایبرئیس اول مجلس در بخش بهداشت نیز اعلام کرد: با پیگیری نماینده مردم و مسئولان شهرستان، اولین دستگاه MRI وارداتی وزارت بهداشت تا شهریور ۱۴۰۵ در اختیار شهرستان قوچان قرار میگیرد، همچنین برای تکمیل ساختمان پزشکان و طرحهای شبکه بهداشت شهرستان نیز اعتبارات لازم در نظر گرفته شد.
نیکزاد افزود: در حوزه راه و راهداری، رئیس سازمان راهداری کشور ۳۰ کیلومتر راه روستایی برای قوچان و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان فاروج بههمراه تخصیص ماشینآلات راهداری تعهد کرد.
بازدید از کارخانه آسفالت شهرداری قوچان، بیمارستان موسی بن جعفر (ع) و بررسی وضعیت طرحهای درمانی از دیگر برنامه های سفر نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی به قوچان بود.
نیکزاد اعلام کرد: تمام مصوبات این سفر ظرف ۴۸ ساعت به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد و در صورت بروز هرگونه تأخیر، موضوع در مجلس با جدیت پیگیری میشود.
او افزود: وقتی به مردم قول میدهیم، موظفیم آن را عملی کنیم و اجرای دقیق این مصوبات اولویت مشترک نماینده مردم، مسئولان شهرستان و مجلس خواهد بود.