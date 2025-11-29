مجموعه‌ای از طرح های مؤثر در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، بهداشتی و راه‌سازی برای شهرستانهای قوچان و فارج به تصویب رسید.

تصویب چند طرح مهم عمرانی در سفر نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی به قوچان

تصویب چند طرح مهم عمرانی در سفر نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی به قوچان

: این سفر با رویکرد «مسئله‌محور» و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار چهار وزارتخانه کشور، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و بنیاد مسکن برگزار شد تا مشکلات به صورت دقیق و اجرایی بررسی و تصمیم‌گیری شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،دکتر علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در سفر به شهرستان قوچان گفت

نیکزاد گفت: در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبات مهمی از جمله تأمین ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کارخانه آسفالت، ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلاعوض و حمایت از طرحهای شهری به تصویب رسید.

وی افزود: در حوزه بنیاد مسکن، پرداخت تسهیلات بدون محدودیت برای ساخت‌وساز روستایی، کمک ۲۰۰ میلیون تومانی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای دهک‌های یک تا سه مصوب شد.

نایب‌رئیس اول مجلس در بخش بهداشت نیز اعلام کرد: با پیگیری نماینده مردم و مسئولان شهرستان، اولین دستگاه MRI وارداتی وزارت بهداشت تا شهریور ۱۴۰۵ در اختیار شهرستان قوچان قرار می‌گیرد، همچنین برای تکمیل ساختمان پزشکان و طرحهای شبکه بهداشت شهرستان نیز اعتبارات لازم در نظر گرفته شد.

نیکزاد افزود: در حوزه راه و راهداری، رئیس سازمان راهداری کشور ۳۰ کیلومتر راه روستایی برای قوچان و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان فاروج به‌همراه تخصیص ماشین‌آلات راهداری تعهد کرد.

بازدید از کارخانه آسفالت شهرداری قوچان، بیمارستان موسی بن جعفر (ع) و بررسی وضعیت طرحهای درمانی از دیگر برنامه های سفر نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی به قوچان بود.

نیکزاد اعلام کرد: تمام مصوبات این سفر ظرف ۴۸ ساعت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و در صورت بروز هرگونه تأخیر، موضوع در مجلس با جدیت پیگیری می‌شود.

او افزود: وقتی به مردم قول می‌دهیم، موظفیم آن را عملی کنیم و اجرای دقیق این مصوبات اولویت مشترک نماینده مردم، مسئولان شهرستان و مجلس خواهد بود.