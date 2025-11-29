جشنواره مفلحون با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از اشتغال، مسکن و رونق تولید و ارتقای وضعیت خانواده و جامعه برگزار شد.

جشنواره مفلحون گلستان؛ سپری برای احیای ارزش‌ها و امید به فردا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: دایره امر به معروف و نهی از منکر را نباید تنگ کرد.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: این فریضه الهی نباید محدود به افراد خاص یا کار‌های نمایشی بماند، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا همه اقشار جامعه در حد توان خود آن را اجرا کنند.

امام جمعه گرگان ادامه داد: اگر گفتار ما درباره معروف است، باید عمل‌مان هم همسو باشد و این یعنی عمل و گفتار نباید جدا از هم باشند.