به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی کشور در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، از تلاش‌های فرماندهان، مدیران و مجموعه‌های موفق در یک سال گذشته تقدیر کرد و با تشریح الزامات تحول مدیریتی در فراجا، بر ضرورت الگوگیری از شخصیت مالک اشتر در فرماندهی و مدیریت تأکید کرد.

الگوگیری از شخصیت مالک اشتر؛ ضرورت فرماندهی در تراز انقلاب

سردار احمدرضا رادان با بیان اینکه جشنواره مالک اشتر یادآور ابعاد برجسته یک فرمانده کامل در تاریخ اسلام است، گفت: شجاعت، صلابت، قدرت فرماندهی، عزم راسخ در میدان، اطاعت محض از ولی و پیوند با معنویت و عبادت، ویژگی‌هایی است که فرماندهان و مدیران ما باید آنها را در زندگی فردی و سازمانی خود بازخوانی و با آن تطبیق دهند. شخصیت مالک اشتر هیچ‌گاه حتی به فکر عقب‌نشینی نمی‌افتاد و همین صلابت، او را به فرماندهی یگانه تبدیل کرده بود.

فرمانده کل انتظامی تصریح کرد: فرمانده‌ای موفق است که علاوه بر شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری، عزم و صلابت را با بصیرت، معنویت و ولایت‌مداری گره بزند. این پیوند، قضاوت کارکنان نسبت به مدیر را منصفانه‌تر و عملکرد سازمان را اثربخش‌تر می‌کند.

شایسته‌سالاری؛ اصل غیرقابل‌چشم‌پوشی در مدیریت فراجا

سردار رادان شایسته‌سالاری را اصل بی‌بدیل مدیریت دانست و افزود: بخش‌هایی از شایسته‌سالاری با شاخص‌های کمی قابل سنجش است، اما بخش مهم‌تر آن—اثرگذاری واقعی عملکرد—در کیفیت خروجی‌ها دیده می‌شود. مدیر شایسته با همان امکانات و تعداد نیرو می‌تواند یک یگان را متحول کند و مسیر رشد سازمان را سرعت ببخشد.

وی یکی از اهداف جشنواره مالک اشتر را تربیت نیرو‌های توانمند برای نسل آینده فراجا عنوان کرد و گفت: مدیران باید زمینه رشد همکاران خود را فراهم کنند تا مجموعه‌ای کارآمد، ولایی، بصیر و جهادی برای آینده سازمان شکل گیرد.

پیشرفت شاخص‌ها و لزوم حرکت پیش رونده

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده اظهار کرد: میانگین ۲۸ ماهه عملکرد، نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی داشته است. حوزه‌های ستادی حدود ۲.۹۱ درصد و بخش‌های مأموریتی ۳.۹۷ درصد ارتقاء پیدا کرده‌اند. البته این رشد‌ها پایان کار نیست و با عمل جهادی می‌توان پیشرفت را سریع‌تر و عمیق‌تر کرد.

سردار رادان هشدار داد: وقتی مدیری تصور کند همه کار‌ها انجام شده، دچار درجازدگی می‌شود. پیش روندگی با این نگاه ایجاد می‌شود که کار‌های انجام نشده همیشه بیشتر از کار‌های انجام‌شده است.

اصلاح فرآیند‌های ارزیابی و رفع بی‌عدالتی‌ها

سردار رادان با تأکید بر ضرورت دقت در ارزیابی‌ها گفت: در برخی حوزه‌ها، ارزیابی‌ها منصفانه نیست و برخی پلیس‌ها متناسب با حجم و تنوع مأموریت‌شان دیده نمی‌شوند. مأموریت فراجا در بسیاری از بخش‌ها بیشتر از سایر نیرو‌های مسلح است و باید در فرایند ارزیابی به صورت مستقل‌تر و دقیق‌تر سنجیده شوند.

گزارش‌دهی دقیق؛ شرط حفظ حق یگان‌ها

فرمانده کل انتظامی با اشاره به اینکه «سیاری از یگان‌ها کارهایشان را به خوبی انجام می‌دهند، اما گزارش کامل ارائه نمی‌کنند، تصریح کرد: دقت در گزارش‌دهی، از ضایع شدن حق یگان جلوگیری می‌کند. مدیر و فرمانده باید شخصاً بر گزارش عملکرد نظارت کند. ارزیاب‌ها نمی‌توانند از همه جزئیات کیفی عملکرد مطلع باشند و اگر گزارش‌ها ضعیف باشد، نمره واقعی یگان منعکس نمی‌شود.

سردار رادان اضافه کرد: رابطه مؤثر و مستمر با اشراف کلی فراجا و رده‌های متناظر در ستاد کل ضروری است و مدیران باید از ظرفیت ارزیابان برای بهبود کارنامه یگان بهره بگیرند.

قدردانی از تلاش فرماندهان و مدیران

وی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از فرماندهان و مدیران موفق گفت:پیشرفت‌های فراجا نتیجه تلاش، مجاهدت، وقت‌گذاری و نگاه جهادی شماست. از جانشین فرمانده کل انتظامی در حوزه مأموریت، سردار اشراق در حوزه پشتیبانی، سردار شرفی و همه همکاران تشکر می‌کنم. همچنین باید از سردار نخعی که در اشراف کلی فردی متخصص، دقیق و صاحب‌نظر است به صورت ویژه قدردانی کنم.

سردار رادان در پایان برای همه کارکنان آرزوی توفیق و سربلندی و اظهار کرد: که این مسیر تحول‌آفرین با قدرت ادامه یابد.