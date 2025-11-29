‌ استاندار قم با بیان اینکه تقویت رویکرد محله‌محوری از طرح های محوری استان است گفت: همکاری نهاد‌های مردمی، جهادی و رسانه‌ها، به‌ویژه رادیو معارف، می‌توانند نقش مؤثری در تحقق اهداف این طرح داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در بازدید از شبکه رادیویی معارف، با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه در ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، این شبکه رادیویی را یک دانشگاه تمام‌عیار اسلامی توصیف کرد و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن در ارتقای فرهنگی استان و کشور تأکید کرد.

استاندارقم افزود: اگر از ظرفیت ارزشمند رادیو معارف در شرایط کنونی بهره‌گیری نکنیم، در حقیقت خودمان را از یک فرصت بزرگ محروم کرده‌ایم؛ به‌ویژه در این مقطع زمانی که هجمه‌های فرهنگی متعددی علیه جامعه ما وجود دارد، توجه ویژه به ترویج معارف اهل‌بیت (ع) ضرورتی انکارناپذیر است.

بهنامجو با اشاره به غفلت برخی دستگاه‌ها از این ظرفیت مهم گفت: در جلسات متعدد فرهنگی استان، کمتر نامی از رادیو معارف برده شده، درحالی‌که این مجموعه از جایگاه و توانمندی بسیار بالایی برخوردار است. این خلأ باید جبران شود و ما حتماً از نظرات کارشناسی و ظرفیت فکری و محتوایی این شبکه در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی استان استفاده خواهیم کرد.

وی با تأکید بر پشتوانه علمی قوی برنامه‌های رادیو معارف تصریح کرد: بهره‌گیری از حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اساتید برجسته، مراجع عظام و اندیشمندان، موجب شده تولیدات این شبکه از عمق علمی و محتوایی ارزشمندی برخوردار باشد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست محله‌محوری در استان قم خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های مهم فعالیت ما در استان، تقویت رویکرد محله‌محوری است که با همکاری نهاد‌های مردمی و جهادی در حال اجراست و بدون تردید رسانه‌ها، به‌ویژه رادیو معارف، می‌توانند نقش مؤثری در تحقق اهداف این طرح داشته باشند.

استاندار قم در پایان ضمن تأکید بر نقش راهبردی رسانه در جنگ نرم و عرصه افکار عمومی گفت: امروز دنیا، دنیای رسانه است و دشمنان از ابزار رسانه برای ایجاد تغییرات بهره می‌برند؛ ما نیز باید با بهره‌گیری از رسانه‌های ارزشی، از جمله رادیو معارف، در مسیر تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه حرکت کنیم.