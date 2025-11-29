به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: همزمان با سالروز حماسه ملبورن و با هدف ترویج نشاط اجتماعی و تقویت رویداد‌های ورزشی، دیدار پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال امشب از ساعت بیست در ورزشگاه المپیک کیش برگزار می شود.

تماشای این دیدار برای علاقمندان رایگان اعلام شده است.

جواد خیابانی گزارشگر این دیدار و اشکان خورشیدی نیز قضاوت شهرآورد پیشکسوتان را برعهده دارد.