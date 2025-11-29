پخش زنده
امروز: -
توانیابان استان زنجان با برپایی نمایشگاه تولیدات هنری و صنایع دستی، مهارت و اراده خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان بیش از ۲۰ هزار نفر توانیاب تحت پوشش بهزیستی دارد و جمعی از این افراد با برپایی نمایشگاهی از تولیدات هنری و دستی، از جمله بافتنی، نقاشی و صنایع دستی، توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
توانیابان با دقت و حوصله، با دست و حتی پا آثار هنری خلق کردند و ترکیب رنگها و مهارتهای خود را زیر نظر استادان ارائه دادند.
این نمایشگاه که با هدف ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیتهای توانیابان برگزار شد، میزبان غرفههایی بود که استعداد و خلاقیت این افراد را به نمایش گذاشت.
همچنین، کلیه کودکان کمشنوا و ناشنوا زیر ۱۵ سال استان پس از دریافت کاشت حلزون و سمعک تحت نظارت بهزیستی، در مرکز توانمندسازی توانیابان آموزش دیدند تا بتوانند همراه با کودکان عادی در مدارس حضور یابند. طی سال گذشته، ده کودک ناشنوا پس از کاشت حلزون توانستند وارد مدارس عادی شوند و امسال کلاس اول ابتدایی را آغاز کردند.
در حال حاضر استان زنجان دارای ۱۲ مرکز نگهداری با ظرفیت نزدیک به ۹۰۰ نفر برای افرادی است که شرایط نگهداری در منزل را ندارند، به ویژه کمتوانان ذهنی و بیماران اعصاب و روان. علاوه بر این، توانیابان واجد شرایط میتوانند از تسهیلات اشتغال بهزیستی بهرهمند شوند و به اشتغال و استقلال اقتصادی دست یابند.
نمایشگاه توانمندیهای معلولین با پیام واضح «اراده و مهارت مرز نمیشناسد»، توانسته توجه مردم و مسئولان را به ظرفیتهای واقعی این افراد جلب کند.