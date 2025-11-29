یک گربه شنی نادر، پس از تایید سلامت، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت شده سیرخون خواف، رهاسازی شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف گفت: یکی از دامداران روستای چاه زول در بخش سنگان خواف مشاهده کرده بود که چند سگ گله به تعقیب حیوانی کوچک مشغول هستند که با پیگیری این دامدار مشخص شد گربه شنی در زیر یک طاق خشتی پناه گرفته است که در ادامه زنده‌گیری و بدون هیچ آسیبی به محیط زیست تحویل داده شد.

مدثر تیموری افزود: گربه شنی پس از انتقال به اداره محیط‌زیست خواف، برای بررسی کامل وضعیت جسمانی زیر نظر شبکه دامپزشکی این شهرستان معاینه شد که هیچ مشکل یا آسیب‌دیدگی در آن مشاهده نشد.

او منطقه حفاظت شده سیرخون را از بهترین زیستگاه‌های گربه شنی در استان خراسان رضوی و حتی کشور معرفی کرد و گفت: ماموران محیط زیست پس از اطمینان یافتن از سلامت کامل این گونه گربه، آن را در زیستگاهش رهاسازی کردند.

تیموری ادامه داد: از میان هشت گربه‌سان شناسایی شده در ایران، تاکنون هفت گونه در شهرستان خواف مشاهده، شناسایی یا مستندسازی شده‌اند.

این مسئول تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه حیوان آسیب دیده مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف اعلام کنند.

گربه شنی، حیوانی کوچک‌تر از گربه خانگی است و کوچک‌ترین گربه وحشی ایران به شمار می‌رود.

کف دست و پای این حیوان با یک لایه از مو‌های بلند پوشیده شده است که به او کمک می‌کند بدون ایجاد صدا به شکار نزدیک شود.