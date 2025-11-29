به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آزمون جهاددانشگاهی روز شنبه اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سرایدار وزارت آموزش و پرورش، با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاحات ذیل در دفترچه راهنمای آزمون صورت گرفته است.

تمام داوطلبان می‌توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت‌نام، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در امتحان مذکور اقدام کنند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، ضمن مراجعه به پروفایل خود، در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام کنند.

اصلاحات به شرح زیر است:

بخش هفتم: تذکرات مهم

بند ۴ تذکرات مهم به صورت زیر اصلاح می‌شود:

- داوطلبانی که درحال حاضر دانشجوی دوره کاردانی و یا کارشناسی (پیوسته) بوده و یا پس از به‌کارگیری و استخدام، بدون رعایت ضوابط آموزش و پرورش ادامه تحصیل داده و فارغ‌التحصیل شوند، از مزایای اعمال مدرک تحصیلی و تغییر رسته شغلی تا پایان خدمت محروم خواهند بود.

بخش نهم: شرایط اختصاصی هر بخش از آزمون

شرایط سنی بخش به‌کارگیری قرارداد کار معین، از حداکثر ۳۰ سال به حداکثر ۳۵ سال اصلاح می‌شود.

مهلت ثبت‌نام:

با توجه به تغییرات فوق و لزوم ارائه فرصت مناسب جهت ثبت‌نام داوطلبانی که با شرایط جدید امکان ثبت‌نام خواهند داشت، زمان ثبت‌نام تا پایان روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی hrtc.ir مراجعه کنند. کانال رسمی مرکز آزمون در پیام‌رسان‌ها نیز از طریق @hrtcir در دسترس است. همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.