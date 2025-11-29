به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: در این برنامه جمعی از اساتید، پژوهشگران، راهنمایان گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی از کاروانسرا‌های تاریخی رباط شرف، ماهی، چاهه، آرامگاه ارسلان جاذب، میل ایاز، رباط سنگ، فخر داود، شاه عباسی نیشابور، زعفرانیه سبزوار، سرپوش، عرب‌ها، مهر و مزینان در شهرستان‌های سرخس، فریمان، مشهد، زبرخان، نیشابور، سبزوار و داورزن بازدید کردند.

رکنی افزود: هدف اصلی این تور، آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری در مسیر جاده ابریشم، ترویج برگزاری تور‌های سازمان‌یافته به مقصد کاروانسراها، فرهنگ‌سازی در زمینه شناخت، معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی استان، و نیز کمک به رونق و شکوفایی اقتصادی این مناطق است.

هفت کاروانسرای خراسان رضوی در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.