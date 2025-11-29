مدیریت حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش از الزام مالکان وسائل نقلیه دیزلی باری و مسافربری در کسب مجوز‌های لازم و نصب دستگاه ردیاب سیپاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس مصوبات کارگروه ملی سامانه جامع پیمایش سوخت و دستورالعمل‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، صدور سهمیه سوخت تنها پس از ثبت اطلاعات و دریافت پروانه فعالیت و اشتغال در سامانه مرکزی انجام خواهد شد.

رانندگان برای بهره‌مندی از سهمیه عملکردی و پیمایشی، لازم است با مراجعه به سامانه سیپاد و از طریق شرکت‌های مورد تأیید، نسبت به نصب دستگاه ردیاب اقدام کنند.

مالکان خودروها برای نام نویسی به سامانه نصب ردیاب سیپاد به نشانی sipaad.ir مراجعه و برای دریافت پروانه فعالیت به سامانه utcms.ir مراجعه کنند.

بی توجهی مالکان برای نصب دستگاه سیپاد یا ناقص ماندن مراحل نام نویسی، به منزله انصراف از دریافت سهمیه سوخت محسوب می شود و مسئولیت تبعات ناشی از تخصیص نیافتن سهمیه سوخت بر عهده مالکان خودروها است.

مدیریت حمل‌ونقل عمومی کیش هدف از اجرای این طرح را ساماندهی مصرف سوخت، مدیریت بهینه ناوگان و اجرای دقیق نظام پیمایش عنوان کرد.