پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز رسمی استفاده از مازوت کمگوگرد در نیروگاه منتظر قائم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، قربانعلی محمدپور با بیان اینکه استفاده از مازوت کمگوگرد برای نخستینبار در این نیروگاه عملیاتی شده است،گفت: از مجموع ۱۲۰ میلیون لیتر سهمیه پیشبینیشده، تاکنون ۷۵ میلیون لیتر تحویل شده و امکان ذخیرهسازی تا سقف ۱۰۰ میلیون لیتر در مخازن وجود دارد و میزان گوگرد این سوخت تنها نیم درصد است در حالی که مازوت معمولی حدود ۳.۵ درصد گوگرد دارد و بهمراتب آلایندگی بیشتری ایجاد میکند.
وی از پیگیری برای استمرار تأمین سوخت پاک خبر داد و افزود: مکاتبات لازم با سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت نفت انجام شده تا تأمین مازوت کمگوگرد دستکم تا پایان امسال تداوم داشته باشد.
محمدپور تأکید کرد: استفاده از سوخت کمگوگرد آغاز یک مسیر محسوب میشود و روند کاهش آلودگی باید با همکاری دولت، صنعت و دستگاههای اجرایی ادامه یابد تا سلامت مردم و حقوق عامه بهطور کامل صیانت شود.