به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مانور زلزله در مدارس استان فارس همزمان با سراسر کشور با هدف تمرین عملی و آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله اجرا شد.

