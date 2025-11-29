مراسم گرامیداشت شهید کوه خیل در گلسار
مراسم آبروی محله شهید امیرحسین کوهخیل با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور شهر گلسار برگزار شد.
مادر شهیدکوه خیل در این مراسم گفت: امیرحسین فرزند ارشد خانواده بود؛ در کرج به دنیا آمد و دوران کودکیاش را در همین کوچههای گلسار گذراند. او در نیروی انتظامی خدمت میکرد و همیشه میگفت خدمت به وطن افتخار است. وقتی لباس سربازی را پوشید، تأکید داشت که مسئولیتش سنگینتر شده است. شهادتش برای ما سخت بود، اما میدانیم راهی را انتخاب کرد که به آن ایمان داشت.
خانواده شهید، دوستان و اهالی محله نیز با بیان خاطراتی از رشادتهای امیرحسین کوهخیل، او را آبروی محله و افتخار کوچه دانستند.
این مراسم با همت حوزه ۶۱۶وپایگاه زینبیه خواهران شهر گلسار برگزار شد این مراسم فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقدمهای برای کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز است.
شهر گلسار تاکنون ۵۳ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز نیز از ۲۵ آذر تا ۴ دیماه امسال در ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری انقلاب کرج برگزار خواهد شد.