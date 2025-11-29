به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز شهید امیرحسین کوه‌خیل در حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان به فیض شهادت نائل آمد.

مادر شهیدکوه خیل در این مراسم گفت: امیرحسین فرزند ارشد خانواده بود؛ در کرج به دنیا آمد و دوران کودکی‌اش را در همین کوچه‌های گلسار گذراند. او در نیروی انتظامی خدمت می‌کرد و همیشه می‌گفت خدمت به وطن افتخار است. وقتی لباس سربازی را پوشید، تأکید داشت که مسئولیتش سنگین‌تر شده است. شهادتش برای ما سخت بود، اما می‌دانیم راهی را انتخاب کرد که به آن ایمان داشت.

خانواده شهید، دوستان و اهالی محله نیز با بیان خاطراتی از رشادت‌های امیرحسین کوه‌خیل، او را آبروی محله و افتخار کوچه دانستند.

این مراسم با همت حوزه ۶۱۶وپایگاه زینبیه خواهران شهر گلسار برگزار شد این مراسم فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقدمه‌ای برای کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز است.

شهر گلسار تاکنون ۵۳ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز نیز از ۲۵ آذر تا ۴ دی‌ماه امسال در ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری انقلاب کرج برگزار خواهد شد.