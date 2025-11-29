رئیس جمهور آمریکا، بسته شدن حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و اطراف آن را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور آمریکا بهانه این اقدام خصمانه را چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!

از سپتامبر تاکنون، نیرو‌های آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که ادعا می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند که دست‌کم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است. آمریکا همچنین بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان به نام «یو اس اس جرالد فورد» را همراه با ناو‌ها و جنگنده‌های خود در منطقه کارائیب مستقر کرده و رسماً آن را بخشی از عملیات ادعایی خود در مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است.

نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، این اقدام را محکوم کرده و آن را تهدیدی در راستای سرنگونی خود و تصاحب ذخایر نفتی کشور دانسته است.

ترامپ نیز سیگنال‌های متناقضی درباره احتمال حمله به خاک ونزوئلا داده؛ او همزمان مجوز عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) در این کشور را صادر کرده و بار دیگر تأکید کرده که گزینه مداخله نظامی را منتفی نمی‌داند.