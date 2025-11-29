به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی از رشد کمّی و کیفی مبادلات تجاری در مرز‌های استان در هشت ماهه امسال خبر داد.

خالد جنگجو، با بیان اینکه بر اساس آمار‌های نظارتی و ثبت‌شده درگمرکات استان، در طول این مدت، شاهد روندی پویا و رو به رشد در عرصه تجارت خارجی بودیم، افزود: در این بازه زمانی، کالا‌های متنوعی با مجموع وزن قابل توجه به میزان بیش از دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن و ارزشی بالغ برحدود دو میلیارد دلار از مبادی گمرکی تحت نظارت استان به کشور‌های همسایه و منطقه صادر شد که از لحاظ ارزشی ۵۷ درصد و از لحاظ وزنی ۴۲ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

جنگجو اظهارکرد: از میان انواع کالا‌های صادراتی شمش فولادی، کاتد مسی، مصنوعات پلاستیکی، شمش مسی و میلگرد آجدار سهم بیشتری از صادرات گمرکات استان را بخود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: همچنین در این مدت انواع کالا‌های صادراتی اظهاری از سایر گمرکات کشور به میزان یک میلیون و ۸۱۸ هزار تن به ارزش بیش از دو میلیارد دلار از گمرکات مرزی استان ترخیص و از کشور خارج شده است.

ناظرگمرکات استان افزود: در زمینه واردات نیز، با نظارت و پایش دقیق، کالا‌های اساسی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع، ماشین‌آلات و کالا‌های سرمایه‌ای مورد نیاز کشور، با وزنی معادل بیش از ۲۵۹ هزار تن و به ارزش تقریبی ۷۳۱ میلیون دلار از گمرکات استان ترخیص و به چرخه اقتصادی وارد شد که این امر ضمن تأمین نیاز‌های تولیدی و مصرفی، گامی مهم در جهت تقویت زنجیره تأمین ملی بود.

جنگجو، مرز‌های فعال استان به‌ویژه مرز بازرگان و پیرانشهر را از کانون‌های اصلی این مبادلات تجاری عنوان کرد و افزود: موقعیت استراتژیک استان و وجود مرز‌های فعال و امن، بستری مطمئن برای توسعه هرچه بیشتر تجارت فراهم کرده است که سهم مرز بازرگان ۳۷ درصد و مرز پیرانشهر ۱۳ درصد از کل واردات و صادرات در استان است.

وی، با بیان اینکه این آمار و ارقام مثبت، قطعاً مشوقی برای ادامه این مسیر با قدرت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود، افزود: چشم‌انداز ما، تثبیت و ارتقای جایگاه استان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی و مطمئن تجارت خارجی کشور است.