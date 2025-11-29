پخش زنده
نونهالان و نوجوانان سندروم داونی که هر کدام با ورزش آیینی و باستانی ایران عزیز حسابی عجین شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ ورزش معنوی و کهن ایرانیان که حالا جسم و روح کودکان و نوجوانان سندروم داونی رو جلایی تازه و زیبا داده است.
نونهالان و نوجوانان پر انرژی و شیرین سخنی که ورزش باستانی و پهلوانی سبب شده انگیزآنها در زندگی دوچندان شود.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کودک سندروم داونی در استان اصفهان مشغول به انجام ورزش زورخانهای و پهلوانی هستند و رتبه نخست کشور را هم در این ورزش در اختیار دارند.