نونهالان و نوجوانان سندروم داونی که هر کدام با ورزش آیینی و باستانی ایران عزیز حسابی عجین شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ ورزش معنوی و کهن ایرانیان که حالا جسم و روح کودکان و نوجوانان سندروم داونی رو جلایی تازه و زیبا داده است.

نونهالان و نوجوانان پر انرژی و شیرین سخنی که ورزش باستانی و پهلوانی سبب شده انگیزآن‌ها در زندگی دوچندان شود.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کودک سندروم داونی در استان اصفهان مشغول به انجام ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی هستند و رتبه نخست کشور را هم در این ورزش در اختیار دارند.