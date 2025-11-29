تیم وارو انرژی کردستان در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتسال کشور با نتیجه ۲ بر ۱ میهمان خود ذوب‌آهن اصفهان را با شکست بدرقه کرد.

بُرد خانگی واروانرژی در لیگ دسته یک فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم وارو انرژی مریوان در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور میزبان تیم ذوب آهن اصفهان بود.

این دیدار حساس در سالن ۱۲۰۰ نفری زاگرس مریوان برگزار شد و تیم میزبان با ارائه نمایشی پرانرژی توانست سه امتیاز ارزشمند کسب کند.

عادل تام، سرمربی تیم وارو انرژی مریوان ابراز امیدواری کرد که تیم وارو انرژی با حمایت تماشاگران در پایان فصل به جایگاه بالاتری در جدول رده بندی دست پیدا کند.

داود توسل، سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان نیز ضمن تبریک به تیم میزبان گفت: حمایت قاطع هواداران کردستان عامل اصلی پیروزی تیمشان بود.

واروانرژی در هفته نخست دور برگشت میزبان تیم تیپ نزاجا ۷۷ مشهد خواهد بود، دیداری که می‌تواند جایگاه این تیم را در جدول تثبیت کند.