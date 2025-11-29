پخش زنده
گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی فریمان با هدف ارتقای دسترسی به خدمات سلامت، به روستای کمبرخوردار خارزار از توابع بخش قلندرآباد این شهرستان اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت: در این اردوی یکروزه که با حضور ۱۹ نفر از کارکنان شبکه بهداشت برگزار شد، مجموعهای از خدمات بهداشتی و درمانی کاملاً رایگان به مردم روستا ارائه شد.
دکتر محمود ولایتیمقدم با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده پیش از برگزاری اردو، افزود: براساس نیازسنجیهای صورتگرفته و اطلاعرسانی قبلی به اهالی، تیم جهادی با همکاری و هماهنگی ناحیه مقاومت بسیج فریمان در روستا مستقر شد تا خدمات موردنیاز را به شکل کامل ارائه دهد.
به گفته او خدمات ارائهشده در این اردو شامل ویزیت پزشک و ارائه دارو، خدمات دندانپزشکی، خدمات آزمایشگاهی، مشاورههای روانشناسی، بیماریابی فشارخون و خدمات مامایی و تکمیل واکسیناسیون بوده است.
دکتر ولایتیمقدم اعلام کرد: در این اردوی جهادی، بیش از ۱۷۰ نفر از ساکنان روستای خارزار خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کردند.
وی در پایان تاکید کرد: برگزاری اردوهای جهادی با مشارکت بسیج جامعه پزشکی، اقدامی ارزشمند برای ارتقای سطح سلامت و تأمین دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی است.