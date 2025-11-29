گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی فریمان با هدف ارتقای دسترسی به خدمات سلامت، به روستای کم‌برخوردار خارزار از توابع بخش قلندرآباد این شهرستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت: در این اردوی یک‌روزه که با حضور ۱۹ نفر از کارکنان شبکه بهداشت برگزار شد، مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی کاملاً رایگان به مردم روستا ارائه شد.

دکتر محمود ولایتی‌مقدم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از برگزاری اردو، افزود: براساس نیازسنجی‌های صورت‌گرفته و اطلاع‌رسانی قبلی به اهالی، تیم جهادی با همکاری و هماهنگی ناحیه مقاومت بسیج فریمان در روستا مستقر شد تا خدمات موردنیاز را به شکل کامل ارائه دهد.

به گفته او خدمات ارائه‌شده در این اردو شامل ویزیت پزشک و ارائه دارو، خدمات دندانپزشکی، خدمات آزمایشگاهی، مشاوره‌های روان‌شناسی، بیماریابی فشارخون و خدمات مامایی و تکمیل واکسیناسیون بوده است.

دکتر ولایتی‌مقدم اعلام کرد: در این اردوی جهادی، بیش از ۱۷۰ نفر از ساکنان روستای خارزار خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کردند.

وی در پایان تاکید کرد: برگزاری اردو‌های جهادی با مشارکت بسیج جامعه پزشکی، اقدامی ارزشمند برای ارتقای سطح سلامت و تأمین دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی است.