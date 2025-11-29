به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در مراسمی ۲۸ پژوهشگر و مسئول برتر در حوزه پژوهش دستگاه‌های اجرایی استان مورد قدردانی قرار گرفتند.

انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در این مراسم گفت: تلاش می‌کنیم پژوهش‌های انجام شده عملیاتی شود تا گامی در حل مشکلات موجود در استان برداشته شود.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری استان فارس، با شعار «سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری»، در دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.