به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه عشایر فارس گفت: رویداد جهاد با هدف ارتقای سطح خدمات عمومی و تسهیل دسترسی جامعه عشایر به خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی،در منطقه عشایری کم برخودار بیخ و بنگل داراب برگزار شد.

شکوهی افزود: هم‌زمان با برگزاری رزمایش، نشست شورای عشایری و اداری شهرستان داراب برای بررسی میدانی مشکلات و نیازمندی‌های جامعه عشایری با حضور مدیران استانی و محلی نیز برگزار شد.

اردوی کتاب‌خوانی عشایری با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس با هدف تحقق عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان کودکان و نوجوانان عشایری نیز برپا شد.