طبق اعلام شورای هماهنگی بانکها، شعب کشیک بانکها در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه نهم و دهم آذرماه ۱۴۰۴ فعال خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای هماهنگی بانکها با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانکهای عضو این شورا در استان تهران، به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس، در ایام مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
بر اساس این اعلام، شعب کشیک بانکها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانکها ذکر شده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر هستند.
نحوه فعالیت بانکها در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است.
از مشتریان گرامی بانکها انتظار میرود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانکها استفاده کنند.