به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ماجان مازندران که با بازیکنان تیم ملی کمتر از ۱۸ سال ایران و با هدایت "‌لی دوهی" سرمربی تیم ملی زنان ایران وارد لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور شده، در هفته نخست این رقابت‌ها عصر شنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل میهمان خود تیم تازه تأسیس کلینیک دکتر فرهاد قزوین را شکست داد.

لی دو هی سرمربی تیم والیبال ماجان مازندران در ابتدای این دیدار از ترکیب هستی واحدی (کاپیتان)، معصومه قدمی، یلدا جعفری، مبینا کریمی، لعیا افزونی، یسنا آهنکوب و نگار عباسی (لیبرو) استفاده کرده بود، بازی را بهتر از حریف قزوینی شروع کرد ودست نخست را با اختلاف ۱۱ امتیاز ۲۵ بر ۱۴ پیروز شد.

در دست دوم ماجانی‌ها به روند امتیازگیری خود از تیم میهمان ادامه دادند، هر چند بازیکنان جوان تیم کلینیک دکتر فرهاد قزوین سعی درکم کردن فاصله امتیازی خود داشتند، اما درنهایت این دست نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ به سود آملی‌ها خاتمه یافت.

در دست سوم هم وضعیت به مانند دست دوم برای ماجانی‌ها تکرار شد و شاگردان لی دراین دست نیز برابر میهمان خود با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ پیروز شد و ۳ امتیاز ارزشمند بازی نخست خانگی را به حساب خود واریز کردند.

این مسابقه که بیش از ۱۰۰ تماشاگر نظاره گر بودند بیش از ۷۵ دقیقه زمان صرف شد.

تیم ماجان مازندران در هفته دوم این مسابقات روز شنبه ۱۵ آذر نیز دربازی خانگی درسالن ورزشی پیامبراعظم آمل میزبان تیم سایپا تهران خواهد بود.

تیم ماجان مازندران امسال نقشی فراتر از یک تیم باشگاهی دارد؛ چراکه با هدایت لی دو هی سرمربی تیم‌های ملی زنان و با حضور تیم ملی زیر ۱۸ سال وارد لیگ شده است.

این حضور نتیجه همکاری فدراسیون والیبال و مجموعه ماجان در راستای ساخت نسل آینده والیبال زنان ایران است و سرمربی کره‌ای آن را پروژه‌ای بلندمدت برای ساخت شاکله تیم ملی بزرگسالان آینده می‌داند.