خبرهای گوناگون از شهرهای مختلف استان کردستان در این بسته خبری جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مراسم انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج برگزار شد.
۱۵۲ دانش آموز پسر مقطع متوسطه شهرستان مریوان در قالب کاروان راهیان نور عازم یادمانهای دوران دفاع مقدس استانهای کرمانشاه و ایلام شدند.
امروز همچنین ۶۰ نفر از دانشآموزان سروآبادی هم رهسپار مناطق عملیاتی غرب کشور شدند.
در گرامیداشت هفته پژوهش، نمایشگاهی با عنوان "اتودهای ذهنی یکی معمار" و همچنین نمایشگاهی از آثار گروهی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سقز گشایش یافت.