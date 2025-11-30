به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مراسم انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج برگزار شد.

۱۵۲ دانش آموز پسر مقطع متوسطه شهرستان مریوان در قالب کاروان راهیان نور عازم یادمان‌های دوران دفاع مقدس استان‌های کرمانشاه و ایلام شدند.

امروز همچنین ۶۰ نفر از دانش‌آموزان سروآبادی هم رهسپار مناطق عملیاتی غرب کشور شدند.

در گرامیداشت هفته پژوهش، نمایشگاهی با عنوان "اتود‌های ذهنی یکی معمار" و همچنین نمایشگاهی از آثار گروهی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سقز گشایش یافت.