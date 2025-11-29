پخش زنده
مازندران با کمسابقهترین افت منابع آبی سالهای اخیر روبرو شده است. .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مازندران با بحران کمآبی بیسابقهای روبرو شده که رودخانههای اصلی استان ۴۷ درصد کاهش آبدهی و بارشهای پاییزی ۶۲ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت را تجربه میکنند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد رودخانههای اصلی مازندران که پاییز هر سال ۳۷۷ میلیون مترمکعب آبدهی داشتند، امسال فقط ۲۰۰ میلیون مترمکعب آورد داشتهاند.
سد شهید رجایی به عنوان بزرگترین سد استان نیز با کاهش ۱۴ متری تراز آب مواجه شده و حجم آب موجود در آن به ۱۶۲ میلیون مترمکعب رسیده است.
این شرایط بحرانی باعث نگرانی گسترده در بین کشاورزان شده است. در بسیاری از روستاها، کشاورزان بیم آن دارند که با تداوم کمآبی، مزارعشان در سال زراعی آینده خالی از محصول بماند.
همچنین نگرانی درباره تأمین آب شرب در برخی مناطق استان بهویژه با توجه به کاهش ذخایر سدها در حال افزایش است.
کارشناسان هشدار میدهند: اگر امروز مدیریت درستی برای این بحران صورت نگیرد، پاییز آینده شرایط به مراتب دشوارتری خواهیم داشت.
گزارش از زینب نجاتی