تئاتر دریاچه قو، در صدر فروش تئاترهای روی صحنه مشهد
نمایش دریاچه قو، با فروش حدود ۳۵ میلیارد ریال در یک هفته اخیر در صدر فروش تئاترهای روی صحنه مشهد قرار گرفت.
، به گزارش سایت گیشات ، کل فروش تئاترهای مشهد از یکم تا هفتم آذرماه ۴۶ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال برای هفت نمایش در ۱۸۲ نوبت با ۲۲ هزار و ۹۱۷ مخاطب بوده است که ۳۴ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال آن به نمایش «دریاچه قو» اختصاص دارد.
نمایش «دریاچه قو» به تهیه کنندگی مسعود حکم آبادی و با بازی مهسا غفوریان، آرمان صفری، نینا گودرزی، سپیده مذهب، سعیده باصری، سمیه طهماسبی، تلما غفاری و بازیگر خردسال پرهام اصغری و پناه اصغری در تالار اصلی تئاتر شهر مشهد مشهد در حال اجراست.
پس از این نمایش، تئاترهای «تاکسیدرمی» به کارگردانی ایمان رمضانی با فروش بیش از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، «شیش و بش» به کارگردانی عارف عابدزاده با فروش بیش از سه میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال و «دویست و شصت و دو» به کارگردانی محمدامین اکبری با فروش بیش از ۶۵۵ میلیون ریال در یک هفته اخیر در صدر فروش تئاترهای روی صحنه مشهد قرار گرفتهاند.
همچنین بعد از آن به ترتیب تئاترهای «اسلایس» به کارگردانی علی عصارنیا با فروش بیش از ۵۲۲ میلیون ریال و تئاتر «درمان خانگی» به کارگردانی احسان خزاعی با فروش بیش از ۴۷۰ میلیون ریال و «ملاقات با ویلیام شکسپیر» به کارگردانی حسین ابراهیمی با فروش بیش از ۴۱۶ میلیون ریال توانستند در صدر تئاترهای پرفروش مشهد قرار گیرند.
این نمایشها همچنان در تماشاخانههای «سالن اصلی تئاتر شهر، استاد نوری، هنرستان هنرهای زیبا، پردیس تئاتر مستقل و آکتور» مشهد در حال اجرا هستند.
تا پایان هفته تئاترهای جدیدی به فهرست نمایشهای روی صحنه مشهد افزوده خواهد شد که از جمله آنها نمایش «شهر عجیب موشها» به کارگردانی رحمان سروری، «سهراب و سارا و لاک پشتهای نینجا» به کارگردانی عبدالرضا افشارزاده، «موزیکال دیو و دختر» به کارگردانی ثنا جهانی راد، «جنگل پرماجرا قسمت۲» به کارگردانی مهدی موذنی، «آناتومی سکوت» به کارگردانی حامد معمارطهرانی، «سوپر استار» به کارگردانی علی نظری، «سه جلسه تراپی» به کارگردانی سعید توکلی، «ملاقات حضوری» به کارگردانی احسان روحی، «والس تصادفی» به کارگردانی علی عبداللهی و «باردو - عاشقانههای ناتمام» به کارگردانی محمد نیازی به روی صحنه نمایش میروند.
