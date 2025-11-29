رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل مستمر در زیستگاه‌های آبی و خشکی موفق شدند سه نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فاروق سلیمانی اظهار کرد: در این ماموریت یک قبضه اسلحه شکاری و ادوات مرتبط با شکار غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت ضمن جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب در این زیستگاه‌ها، پس از تکمیل مدارک و مستندسازی تخلفات، پرونده این افراد را برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده‌اند.

سلیمانی با تأکید بر اینکه زیستگاه‌های آبی و خشکی مهاباد یکی از مهم‌ترین مراکز تنوع زیستی استان محسوب می‌شوند، گفت: یگان حفاظت محیط زیست به صورت شبانه‌روزی بر مناطق تحت مدیریت نظارت دارد و با هرگونه شکار غیرمجاز، تهدید زیستگاه‌ها و تخریب منابع طبیعی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.