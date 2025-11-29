دوره حضوری «حفظ متدبرانه سوره مائده و جزء دوم» قرآن کریم، ویژه بانوان در مشهد برگزار می‌شود.

دوره حضوری «حفظ متدبرانه سوره مائده و جزء دوم» قرآن کریم ، روز‌های شنبه و سه‌شنبه هر هفته ساعت ۸ تا ۱۰ در محل مؤسسه تدبر در قرآن واقع در مشهد، میدان ده‌دی، خیابان رازی غربی ۸ برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ آذرماه تعیین شده و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام، نام و نام خانوادگی به همراه شماره تلفن خود را به ادمین کانال مؤسسه به آی‌دی tadabborqouranvasire ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره ۳۸۵۸۰۲۲۴-۰۵۱ داخلی ۲۲ تماس بگیرند.