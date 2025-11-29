به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره اینکه ماموران انتظامی شهرستان بندرانزلی یک فروند پهپاد قاچاق کشف کردند گفت: براساس کارشناسی‌های اولیه، ارزش این محموله بیش از ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: متهم ۳۴ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی، به ویژه قاچاق کالا، برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.