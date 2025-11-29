به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علیرضا بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در باغ موزه دفاع مقدس استان و ادای احترام به شهدای مدفون در این مکان، در نشستی با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران روند اجرای مراحل تکمیل و توسعه این مجموعه را پیگیری کرد.

وی در این نشست تأکید کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌های مازندرانی در رأس کشور می‌تواند موجب تسریع در پیشرفت پروژه تکمیل باغ موزه شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ملی این پروژه گفت: باغ موزه دفاع مقدس سند تاریخی تمام نقاط استان و کشور است و پیگیری تکمیل آن منحصر به مرکز استان نیست.

بابایی کارنامی خواستار ورود جدی دستگاه‌های مرتبط با دفاع مقدس برای تسریع در تکمیل این پروژه شد و بر عزم نمایندگان مازندران برای تحقق این هدف تأکید کرد.