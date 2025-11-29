به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی گفت: در اجرای طرح تشدید مقابله با اخلالگران اقتصادی و قاچاق سازمان‌یافته، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، طی عملیاتی هوشمندانه هعت دستگاه کامیون کشنده شامل پمج دستگاه کانتینردار حامل ظروف آشپزخانه و دو دستگاه کامیون تانکردار حامل ۴۵ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع را شناسایی و توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: همچنین مأموران انتظامی استان پنج دستگاه خودروی شوتی حامل انواع پوشاک خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد .

سرهنگ ابدال‌چگنی بیان کرد: باهماهنگی قضایی، پرونده متهمان تشکیل و محموله‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان تأکيد:پلیس لرستان قاطعانه و بی‌وقفه با هرگونه قاچاق کالا و سوءاستفاده از شبکه توزیع برخورد خواهد کرد.