به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی عصر امروز در حاشیه اجرای پویش نهال‌کاری جمعی از هنرمندان بسیجی استان در شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی در دانشگاه صنعتی قوچان گفت: این تعداد نهال در دو سال گذشته و از ابتدای امسال تا کنون در خراسان رضوی، کاشته شد.

علی شکاری اظهار کرد: این جهش بزرگ با مشارکت مردم شکل گرفت و تاکنون یک هزار و ۱۶۵ پویش نهال‌کاری در استان برگزار شده است و امروز نیز به همت بسیج هنرمندان در قوچان، بخشی دیگر از این نهال‌ها کاشته شد

وی افزود : پویش نهال‌کاری سودای عشق، سودای طبیعت در راستای تفاهم‌نامه انجام شده با بسیج هنرمندان خراسان رضوی امروز در حاشیه این جشنواره تئاتر توسط ۲۰۰ هنرمند بسیجی در قوچان اجرایی شد.

وی با اشاره به قرارگرفتن این برنامه در سالگرد تدفین شهید گمنام دانشگاه صنعتی قوچان افزود: نهال‌کاری امروز، تجدید عهدی است با شهدایی که راهشان برای ما الهام‌بخش است.

شکاری تأکید کرد: بسیج، آموزش‌وپرورش، دهیاران، سپاه پاسداران، هلال‌احمر و گروه‌های مختلف مردمی در این طرح ملی مشارکت فعال داشته‌اند و تنها در آموزش‌وپرورش، بیش از سه هزار مدرسه و ۲۸ هزار همیار طبیعت وارد میدان شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به افزایش توان تولید نهال در استان گفت: در حال حاضر ۹ نهالستان راکد به چرخه تولید بازگشته و نهالستان‌های بخش خصوصی نیز حدود ۵۰ درصد نهال‌های تولیدی امسال را تأمین کرده است.

وی سهم تعیین‌شده برای خراسان رضوی را کاشت ۲۲ میلیون نهال عنوان کرد و افزود: میزان تولید استان فراتر از این تعهد بوده و توانسته‌ایم رقم بالاتری را محقق کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی با تأکید بر انتخاب گونه‌های مقاوم برای اقلیم استان گفت: نهال‌ها به‌صورت گلدانی کشت می‌شوند تا امکان کاشت آنها در تمام طول سال فراهم باشد و این شیوه هم موفقیت نهال‌کاری را افزایش می‌دهد و هم روند سرسبزی استان را تسریع می‌کند.

شکاری هدف دیگر این طرح را فرهنگ‌سازی در میان مردم دانست و تصریح کرد: مهم‌تر از کاشت، مراقبت از نهال‌هاست و باتوجه‌به مشکلاتی همچون خشکیدگی، تخریب سرزمین و آتش‌سوزی‌ها، انتظار داریم مردم بااحساس مسئولیت بیشتری در حفظ طبیعت مشارکت کنند و گذر از این بحران‌ها بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.